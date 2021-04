Pokémon Go, ormai le pubblicità sono ovunque

Quanti sono i giochi mobile che ci promettono “gemme” o omologhi in cambio di 30 secondi della nostra vita? Basta guardare un breve spot per ottenere un modesto bonus, una vita aggiuntiva o maggiore energia da spendere in missioni. Pokémon Go riusciva a tamponare un po’ questi topos videoludici, ma un nuovo aggiornamento va a conformare le sue pubblicità al modello adottato dalla massa.

Il popolare titolo di Niantic ha infatti deciso di lanciare recentemente su scala globale i “regali sponsorizzati“, oggetti gratuiti che vengono concessi agli utenti che perdono tempo a cliccare sulle inserzioni che vengono proposte loro.

Non è la prima volta che Pokémon Go si trova a proporre pubblicità simili, tuttavia in passato la cosa era confinata esclusivamente ad alcune PokéStop sponsorizzate o alle palestre ufficiali, ora sfocerà fino a raggiungere ogni singolo punto di interesse, manifestandosi con i panni di una mongolfiera molto simile a quella adoperata dal Team Rocket.

Fortunatamente, Niantic ha cercato anche di trovare un equilibrio tra la deontologia e la necessità di monetizzare, assicurandosi che almeno gli account dei bambini non possano vedere le inserzioni e che anche i più grandi possano chiamarsene fuori andando a sistemare le impostazioni dell’app.

