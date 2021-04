Halloween Kills: ci sarà un oggetto cult del passato (foto)

Per Halloween Kills sono pronte sorprese, ma anche diversi riferimenti ad i lungometraggi del passato dedicati alla saga horror, ed uno di questi è stato mostrato dal produttore Ryan Friemann, che ha postato la foto di un auto che gli appassionati ricorderanno.

Questa è l’immagine che si riferisce all’auto che Michael Myers rubò al Dottor Loomis nel film originale: Sembra che quella stessa auto verrà utilizzata anche in Halloween Kills.

Nel fim originale Michael Myers utilizza la station wagon per arrivare fino a Haddonfield, e per ritrovare Laurie Strode (interpretata da Jamie Lee Curtis).

L’uscita di Halloween Kills è stata rimandata di un anno per permettere l’uscita nelle sale cinematografiche, ma John Carpenter non esclude la possibilità di distribuzione in streaming. Parlando a NME il regista ha commentato questa ipotesi.

Ecco le sue parole:

Halloween potrebbe uscire in streaming perché i cinema sono morti. La realtà attualmente è questa, è una tragedia ma è la verità. Bisogna farci i conti. Lo studio ha contattato David e me, ed ha spostato in avanti la data d’uscita del film, augurandosi che le cose vadano per il meglio. Speriamo quindi che tutto vada bene. Stiamo aspettando che il mondo sia un po’ più sicuro prima di far uscire il film.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 15 ottobre.