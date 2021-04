In The Mandalorian 3 ci saranno anche gli Wookiee? A rivelarlo è stato l'insider Bespin Bullet.

Gli appassionati di Star Wars non sono mai sazi di notizie sui progetti in cantiere, e, negli ultimi giorni, è spuntato fuori un rumor piuttosto intrigante dedicato a The Mandalorian 3: sembra che nella nuova stagione potrebbero esserci anche gli Wookiee.

Tutti gli appassionati sapranno che gli Wookiee sono la specie a cui appartiene l’amatissimo Chewbecca. Qui sotto trovate le parole dell’insider Bespin Bulletin sulla possibile presenza degli Wookiee nella serie TV:

L’anno scorso avevo sentito dei rumor che parlavano di uno o più Wookiee presenti in The Mandalorian. E ne ho avuto notizia anche da una seconda fonte che ha avuto anche delle prove della presenza degli Wookiee in The Mandalorian 3.

Gli appassionati di Star Wars non potrebbero non aver piacere nel vedere gli Wookiee comparire in The Mandalorian. Si tratterebbe di un’apparizione importante anche per il significato degli Wookiee in Star Wars, considerando che Chewbecca è una delle figure principali del franchise.

Ricordiamo che anche lo sfortunato Star Wars Holiday Special del 1978 mette al centro gli Wookiee, e Chewbecca che deve tornare a casa in tempo per festeggiare quello che è l’equivalente del Natale per gli Wookiee.