The Fear Index: Josh Hartnett protagonista della serie tv Sky

Josh Hartnett sarà il protagonista della serie tv thriller Sky Original The Fear Index, basata sul romanzo bestseller di Robert Harris, intitolato Fatherland. Nella serie tv l’attore interpreterà il dottor Alex Hoffman, uno scienziato, un genio informatico pronto per il lancio di un nuovo prodotto di Intelligenza Artificiale che promette grandi risultati, anche se i piani non proseguono come l’uomo aveva sperato. Quello che segue è un viaggio attraverso le peggiori 24 ore della sua vita, attraversando la realtà, la memoria e la fantasia paranoica e costringendolo a mettere in discussione tutto ciò che vede con i propri occhi.

L’adattamento per il grande schermo è stato scritto da Paul Andrew Williams e Caroline Bartleet, mentre a dirigere la serie tv, composta da quattro episodi in totale, sarà David Caffrey (The Alienist). Il cast di The Fear Index, oltre a Josh Hartnett, include Leila Farzad (I Hate Suzie), Arsher Ali (The Ritual) e Grégory Montel (Call My Agent) nel cast.

Prodotto da Left Bank Pictures, in associazione con Sky Studios, la serie tv, la cui uscita su Sky Atlantic e sul serivizio di streaming è prevista entro la fine dell’anno, inizierà le riprese questo mese in Ungheria. Gabriel Silver, il direttore delle committenze di Sky Studios, ha dichiarato:

Le sceneggiature di Paul e Caroline offrono una presa inesorabilmente avvincente su una parabola agghiacciante di Frankenstein dei nostri tempi, e siamo lieti di lavorare con Left Bank. L’incredibile cast guidato da Josh Hartnett porterà l’emozionante storia di Robert Harris agli spettatori di Sky entro la fine dell’anno.

I produttori esecutivi della serie sono Andy Harries e Sharon Hughff per Left Bank Pictures e Paul Gilbert per Sky Studios. NBCUniversal Global Distribution gestisce i diritti internazionali per conto di Sky Studios.

