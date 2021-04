Sam Wilson è il protagonista del nuovo poster ufficiale rilasciato dalla Disney della serie tv The Falcon and The Winter Soldier.

Disney ha diffuso un nuovo poster che mostra Sam Wilson nei panni di Captain America nella serie tv The Falcon and The Winter Soldier, i cui 6 episodi, incluso il finale che mostra il debutto ufficiale di Sam con l’iconico scudo, sono disponibili in streaming su Disney+.

Ecco la sinossi ufficiale:

I protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier, Sam Wilson e Bucky Barnes, dopo essersi uniti alla fine di Avengers: Endgame, si alleano per un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. I due devono unire le proprie forze per fermare il gruppo terroristico dei Flag Smasher.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman in veste di capo sceneggiatore, la serie vede nel cast Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Amy Aquino and Danny Ramirez.

Ricordiamo che la colonna sonora digitale di The Falcon and The Winter Soldier: Volume 1 (Episodes 1-3), con le musica del compositore Henry Jackman (Sfida al presidente – The Comey Rule, Captain America: Civil War). The Falcon and The Winter Soldier: Volume 2 (Episodes 4-6) uscirà il 30 aprile.

