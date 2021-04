The Batman: Barry Keoghan svela il suo ruolo nel film

L'attore Barry Keoghan rivela il suo ruolo di agente di polizia di Gotham City nel film The Batman in arrivo nel 2022.

L’attore irlandese Barry Keoghan, conosciuto per le sue apparizioni nei film Dunkirk e Il Sacrificio del Cervo Sacro, rivela il suo ruolo in The Batman. Con una foto pubblicata su Twitter l’attore ha rivelato il suo ruolo di agente di polizia di Gotham City.

Il film in arrivo nel 2022 vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne ma il cast può contare anche sulla presenza di star come Colin Farrell, Paul Dano, Zoë Kravitz e Jeffrey Wright. Ancora adesso si sa poco della trama del film oltre a ciò che si può ricavare dal primo trailer di The Batman presentato in anteprima nel 2020.

Per quanto riguarda i personaggi, Dano interpreterà l’Enigmista, Farrell interpreterà il ruolo di Pinguino. Catwoman sarà interpretata da Zoë Kravitz.

Gotham PD avrà un ruolo importante nel film e Keoghan svolgerà un ruolo fondamentale come agente di polizia nel dipartimento. Nella foto, l’attore può essere visto indossare una giacca con il logo di Batman stampato sul davanti. Di seguito il post:

Per la precisione Keoghan interpreterà Stanley Merkel, che nei fumetti è il partner di Jim Gordon. Tra i progetti in produzione c’è anche uno spin-off di The Batman incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham in arrivo, e Keoghan forse potrebbe interpretare un ruolo in quella serie, ma lo sapremo solo una volta confermato il cast.

Per quanto riguarda Keoghan, l’attore farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe entro la fine dell’anno in Eternals come Druig.

