Reddit in causa per la sua inefficienza nel rimuovere i revenge-porn

I revenge-porn sono una bestia difficile da rimuovere dalla Rete, soprattutto in comunità molto attive nel NSFW come quella di Reddit. Lo ha scoperto sulla sua pelle “Jane Doe”, una donna che ha comprensibilmente preferito rimanere anonima e che ha trascinato in causa il social, accusandolo di essere troppo lento e inefficiente nel combattere la piaga internettiana.

Il caso di Jane è doppiamente grave: non solo il sue ex-fidanzato ha caricato le sue foto erotiche su almeno 36 subreddit, ma gli scatti in questione rappresentano la vittima all’età di 16 anni, cosa che fa rientrare il crimine nella categoria della pedopornografia.

La causa sottolinea come Reddit impieghi “diversi giorni” a rimuovere i contenuti incriminati, ma anche che il ban dei profili del malfattore siano assolutamente irrilevanti, visto che l’uomo ha sempre la possibilità di crearsi immediatamente un nuovo account con cui lanciarsi nuovamente nello spam degli attimi privati della donna.

Senza l’assistenza di Reddit, la situazione è senza speranze. La circolazione dei video e delle immagini, lo sforzo che ha dovuto compiere per rintracciare questi contenuti e negoziarne con Reddit la rimozione, hanno causato alla Sig.ra Doe un profondo stato di ansia, angoscia e insonnia […] con il risultato che ha dovuto abbandonare la scuola e sottoporsi a terapia,

ha scritto il legale della donna.

Ovviamente Reddit si è subito detto contrario al revenge-porn e, ancor più, ostile alla pornografia minorile, evidenziando come ambo le categorie violino senza ambiguità le policy di servizio. Allo stesso tempo, chiunque sia un redditer assiduo potrà confermare che il portale sia pieno di anfratti oscuri, ove si può incappare in una certa anarchia.

