Perry Mason 2: rivelati gli showrunner della seconda stagione

Dopo una prima stagione di qualità, la serie TV di HBO dedicata a Perry Mason continuerà con nuovi showrunner. Il The Hollywood Reporter ha rivelato che in Perry Mason 2 Michael Begler e Jack Amiel prenderanno il post degli showrunner Ron Fitzgerald e Rolin Jones.

Michael Begler e Jack Amiel hanno già lavorato a The Knick, serie TV in costume ambientata ai primi dei Novecento, uscita tra il 2014 ed il 2015. In precedenza Ron Fitzgerald e Rolin Jones avevano parlato della possibilità di lavorare ad una nuova stagione di Perry Mason, ed avevano dichiarato:

Certo che ci sono dei piani per andare avanti, abbiamo 87 libri da cui poter prendere ispirazione. Ci sono tanti progetti per Perry Mason, sempre sei superiori ad i piani alti di HBO vorranno finanziare la serie. Abbiamo solo scalfito la superficie di tutto.

Purtroppo per Fitzgerald e Jones non saranno loro a portare avanti il progetto, e la serie TV continuerà il suo percorso con dei nuovi showrunner. Questa è la sinossi della prima stagione di Perry Mason, in Italia disponibile su Sky: