NCIS: Hawaii – Ufficiale la produzione della serie TV

NCIS: Hawaii è pronto ad iniziare la sua avventura a livello di produzione, considerando che la CBS ha ufficializzato la lavorazione della serie TV spin-off di NCIS. Così come era già stato riportato in precedenza, NCIS: Hawaii avrà, per la prima volta nella storia del franchise, una protagonista donna.

Tutto ciò arriva poco dopo che è stato comunicato il rinnovo di NCIS: Los Angeles. Il personaggio che guiderà NCIS: Hawaii dovrebbe chiamarsi Jane Tennant, e, assieme alla sua squadra di lavoro, dovrà indagare sui crimini che minacciano l’interno Paese e l’isola.

NCIS è un titolo di grande successo, considerando che fu lanciato nel 2003, portando alla ribalta Mark Harmon con il suo personaggio di Gibbs, Michael Weatherly con DiNozzo, Pauley Perrette e la sua Abby, e David McCallum che ha interpretato Ducky.

Mentre nel 2014 fu lanciato NCIS: New Orleans, CBS stava lanciando in precedenza NCIS: Red, uno spin-off che non è mai stato mandato in onda, che avrebbe dovuto avere come protagonisti John Corbett, Kim Raver, Scott Grimes, Edwin Hodge, e Gillian Alexy.

In Italia la serie è stata lanciata nel 2005, trasmessa per la prima volta sulla rete Rai 2.

