Martin Scorsese e Paul Schrader hanno dato vita a film come Taxi Driver, Toro scatenato e L’ultima tentazione di Cristo, e adesso tornano a lavorare insieme per una nuova serie tv in streaming sulle origini del cristianesimo. Paul Schrader si è lasciato sfuggire l’esistenza della serie tv durante un’intervista con il critico Richard Brody del New Yorker, quando gli è stato chiesto se avesse in programma un progetto per lo streaming:

Scorsese ed io stiamo progettando qualcosa. Dovrebbe essere una serie tv di tre stagioni sulle origini del cristianesimo. È basato sugli Apostoli e sugli Apocrifi. Si chiama “Gli Apostoli e gli Apocrifi”. Le persone conoscono il Nuovo Testamento, ma nessuno conosce gli Apocrifi. Indietro nel primo secolo non c’era il Nuovo Testamento, ci sono solo queste storie.

Quando è stato chiesto se la serie sarebbe stata “drammatizzata” sulla scia de L’ultima tentazione di Cristo, Schrader ha risposto di sì.

Ricordiamo che Martin Scorsese e Paul Schrader, oltre alla serie tv sulle origini del cristianesimo, hanno in programma altri progetti: il primo ha appena iniziato a girare questa settimana il dramma western Killers of the Flower Moon per Apple, che vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Schrader presenterà presto il suo ultimo film, The Card Counter, interpretato da Oscar Isaac nei panni di un giocatore d’azzardo che unisce le forze con un giovane per regolare i conti con un nemico comune.

