L’Inferno di Topolino torna con una nuova edizione a settembre 2021

A settembre Panini Comics proporrà una nuova versione de L’Inferno di Topolino, parodia del primo libro della Divina Commedia del Sommo Poeta Dante Alighieri. La nuova versione del fumetto celebra i 700 della scomparsa dello scrittore fiorentino.

Il fumetto sarà disponibile in formato Deluxe e avrà formato gigante a tiratura limitata e numerata a mano e materiali di pregio. Inoltre avrà una nuova pregiata colorazione firmata da Fabio Celoni con Luca Merli, mentre la copertina sarà caratterizzata da tela nera con con scritte metalliche. Infine le tavole saranno corredate da un apparato redazionale di approfondimento con contenuti esclusivi come immagini rare, omaggi ai grandi autori del fumetto italiano. In più il volume conterrà la litografia inedita autografata da un grande Maestro Disney. Prefazione di Tiziano Sclavi. Prezzo consigliato €79,00.

L’Inferno di Topolino sarà disponibile anche nella versione Regular. Un’edizione cartonata con telatura e dettagli in ora sulla copertina che presenta un disegno inedito ad opera di un grande Maestro in omaggio al numero 7 di Topolino. Prezzo consigliato €25,00.

La parodia della prima cantica della Commedia dantesca è stata pubblicata per la prima volta nel 1949 e vede la storia scritta da Guido Martina e disegnata da Angelo Bioletto, due Maestri della scuola italiana. La storia vede Topolino nei panni di Dante Alighieri, che giunto all’Inferno lo esplorerà insieme a Pippo, che veste i panni del poeta latino Virgilio. Durante il viaggio i due incontrano Paperino, i Sette Nani, Ezechiele Lupo, i Tre Porcellini, Eta Beta, Gambadilegno, Pluto, Compare Orso, Dumbo, il Drago Timido e tanti altri personaggi.

Vi ricordiamo che il Topolino sarà protagonista anche ad aprile con le uscite di ben tre volumi che raccolgono vecchie e nuove storie.