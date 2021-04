In America Mortal Kombat è già disponibile per la visione e Lewis Tan, interprete di Cole Young nel live-action, ha rivelato che nella pellicola ci sono molti riferimenti al franchise ed easter eggs e ha sfidato i fan nella ricerca di essi, sostenendo che non riusciranno mai a trovarli tutti dopo la prima visione. Chissà se è vero, chissà se serve veramente vedere Mortal Kombat una seconda volta per scovare tutte le sorprese al suo interno. Ecco le parole dell’attore, pubblicate sul suo account ufficiale di Twitter:

There is no way you can find all the Easter eggs in the film, you have to watch it twice ;) Thank you fans going crazy on social, nothing is more satisfying and hilarious, snuck into a theater last night to feel the energy and it was booming, and sold out. ;) #MortalKombatMovie pic.twitter.com/ZMwXDOg1iy

— Lewis Tan (@TheLewisTan) April 24, 2021