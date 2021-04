I Mercenari 3: Sylvester Stallone condivide un video con il cast

Sono passati sette anni da quando I Mercenari 3 è uscito nei cinema, e i fan del franchise, che vedeva protagonista Sylvester Stallone, stanno aspettando da tempo un quarto capitolo della serie. Lo scorso anno era giunta la notizia che uno spin-off con Jason Statham era in lavorazione, ma al momento non ci sono novità in merito. Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato dall’attore sui social:

Dal video pubblicato da Sylvester Stallone sul suo profilo Instagram, è evidente che anche l’attore sente la mancanza del set: nel video selfie si mostra con il cast de I Mercenari 3, che include Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jason Statham, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson e altri.

La descrizione del post riporta le parole “La banda come nessun’altra! Mancano questi ragazzi…”, mentre nel video Stallone afferma: “Il selfie più grande del mondo”.

Ricordiamo che presto sentiremo l’attore nel DCEU, con la pellicola diretta da James Gunn e intitolata The Suicide Squad. L’attore presterà la voce al personaggio King Shark. Insieme a lui, nel cast sono presenti Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), Idris Elba (Bloodsport).

Sono iclusi nel cast anche Mayling NG (Mongal), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Solsoria), Pete Davidson (Blackguard), Nathan Fillion (TDK), Sean Gunn (Weasel), Jai Courtney (Capitano Boomerang), John Cena (Peacemaker), Steve Agee, Taika Waititi e Storm Reid. The Suicide Squad uscirà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto 2021.

