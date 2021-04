Come d’Incanto 2: i sette nani avranno un ruolo fondamentale

In Come d'Incanto 2 vedremo i sette nani destreggiarsi in una esibizione canora e ricoprire un ruolo importante nel film.

25—Apr—2021 / 10:35 AM

Il cast di Come d’Incanto 2 sta diventando sempre più imponente: i sette nani del classico film d’animazione di Walt Disney Biancaneve e i sette nani giocheranno un ruolo fondamentale nel sequel, secondo quanto rivelato da un nuovo rapporto.

Il tanto atteso sequel della pellicola del 2007 segue Giselle (Amy Adams), proveniente dal mondo di Andalasia, Robert Phillip (Patrick Dempsey), e Morgan, la figlia di Robert, mentre si trasferiscono dalla città di New York alla periferia. Quando la famiglia viene messa in pericolo dalla cattiva Malvina Monroe, Giselle esprime un desiderio per vivere la favola perfetta, ma ciò le si ritorce contro.

Nel cast sono presenti Amy Adams e Patrick Dempsey nei panni dei protagonisti, insieme a James Marsden nel ruolo del principe Edward, e Idina Menzel in quello di Nancy Tremaine. Ora in Come d’Incanto 2 saranno presenti anche i sette nani di Biancaneve – Mammolo, Brontolo, Eolo, Dotto, Gongolo, Cucciolo e Pisolo – che avranno un ruolo molto importante nel film ed eseguiranno anche un numero musicale.

A dirigere il sequel è Adam Shankman (Hairspray), mentre i produttori della pellicola sono Barry Josephson (Come d’Incanto) e Barry Sonnenfeld (Una serie di sfortunati eventi). A comporre la colonna sonora sarà nuovamente Alan Menken. Ricordiamo che l’uscita di Come d’Incanto 2 è prevista nel 2022 su Disney +.

