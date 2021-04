In un'intervista con ScreenRant, Theo Rossi, interprete di Army of the Dead, ha rivelato che Zack Snyder è tra i suoi migliori 10 registi.

Theo Rossi, interprete di Burt Cummings in Army of the Dead, ha dichiarato che considera Zack Snyder uno dei dieci migliori registi. Nell’ottobre 2019 ScreenRant ha potuto visitare il set del film sugli zombie e parlare con i membri più importanti della produzione. Tra questi, anche l’attore, il quale ha elogiato il lavoro di Snyder come regista, definendolo un “visionario“.

Zack è uno dei dieci registi per il quale diresti “sì, qualunque cosa, certo, qualunque cosa tu voglia fare va bene”. Probabilmente possiamo nominarne solo dieci tra tutti quelli esistenti. Sono gli stessi che qualunque cosa fanno, sarà sempre qualcosa di sorprendente. Quasi certamente nulla potrà andare storto, perché si trovano su un livello diverso. Alcuni registi sono visionari e hanno cambiato il gioco in un modo o nell’altro. Lo hanno elevato. Penso che Zack sia uno di quei ragazzi. Anche lui è semplicemente fantastico. Non credo ci sia una persona al mondo che non dirà di amare Zack Snyder. Penso che sia fantastico.

Tra i dieci migliori registi, che lui stesso ritiene “maestri“, oltre a Zack Snyder, Theo Rossi ha citato Spike Lee, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese e Christopher Nolan.

Army of the Dead uscirà in alcune sale selezionate e su Netflix il 21 maggio 2021. Il servizio di streaming ha già ordinato due progetti correlati, entrambi prequel del film in uscita: Army of the Dead: Lost Vegas è una serie in stile anime incentrata sull’inizio dell’epidemia zombie; Army of Thieves invece sarà incentrato sul personaggio Ludwig Dieter, interpretato e diretto da Matthias Schweighöfer.

Potrebbe interessare: