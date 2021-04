Silver Surfer: Adam McKay è interessato alla regia del film

Adam McKay è ancora interessato ad essere il regista di un film dedicato a Silver Surfer per il Marvel Cinematic Universe. Ci sono molti progetti confermati in lavorazione per la Marvel che non hanno ancora date di uscita ufficiali; tra questi ci sono un film sugli X-Men e sui Fantastici Quattro, con Jon Watts come regista.

Tra i personaggi che i fan vorrebbero vedere tornare Galactus è stato solo uno tra gli ultimi nominati. Adesso che McKay ha rivelato di essere ancora interessato a realizzare un film dedicato a Silver Surfer, l’interesse dei fan si è riacceso.

Durante una recente intervista, a McKay è stato chiesto se fosse ancora entusiasta di dirigere un film dedicato a Silver Surfer per la Marvel. Il regista, in precedenza aveva già espresso interesse nel raccontare la storia di Norrin Radd. McKay ha parlato delle sue idee su quello che potrebbe essere il film e ha confermato di essere ancora interessato a realizzarlo. Di seguito le parole di McKay in proposito:

Silver Surfer avrei già voluto realizzarlo ma era complicato, avevamo esaminato la questione un paio di anni fa. Potrei ricordare male, ma c’era qualche motivo per cui non è successo o qualcun altro ci stava già lavorando. Se guardi Galactus e la storia delle origini di Silver Surfer, come si è sacrificato per il suo pianeta natale ci sarebbe moltissimo da raccontare. Penso che potrebbe essere un film incredibile e penso che potrebbe essere visivamente il film Marvel più sbalorditivo che sia mai stato realizzato. Non ho perso interesse per questo progetto. In effetti, ora che me lo dici, forse farò una telefonata e vedrò cosa sta succedendo.

