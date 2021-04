Capitan Harlock, in arrivo una nuova serie di fumetti ABLAZE

Ablaze Publishing ha rivelato che realizzerà una nuova serie fumetti dedicata a Capitan Harlock. Il pirata spaziale è apparso per la prima volta nella serie manga nel 1977, Space Pirate Captain Harlock, l’avventuriero spaziale ha contribuito a creare diverse serie anime e lungometraggi nel corso dei decenni, e ora, la prossima serie di fumetti vedrà il ritorno del creatore della serie Leiji Matsumoto.

Ablaze Publishing ha rivelato come saranno delle varianti della copertine per l’imminente primo numero dell’adattamento manga, condividendo i disegni del creatore di fumetti Yanick Paquette. Di seguito le immagini della copertina in più versioni:

Every Thursday we’re featuring behind-the-scenes artwork from the upcoming release of the 6 issue Space Pirate Captain Harlock series by Jérome Alquié & Leiji Matsumoto. This week's artist is @yanickpaquette! Issue 1 on sale June 9th!https://t.co/iAZIB9VnAQ pic.twitter.com/JgVAmnATuQ — Ablaze (@AblazePub) April 22, 2021

La descrizione ufficiale della prossima miniserie intitolata Space Pirate Captain Harlock, uscirà con il suo primo numero quest’estate.

Ecco la sinossi ufficiale: dal leggendario Leiji Matsumoto, insieme a Jerome Alquie, arriva una nuova storia epica. Ambientata nella sequenza temporale della serie originale, questa nuovissima avventura di Capitan Harlock segna l’inizio di un nuovo arco narrativo. Il pianeta Terra è minacciato da un imminente invasione dei Sylvidres e nonostante sia stato bandito come pirata, il capitan Harlock non rinuncerà a cercare di salvare il mondo. Questa volta, la fonte del pericolo proviene direttamente dalla Terra, non dallo spazio.

La nuova serie di fumetti in uscita non vedrà solo il ritorno del creatore del pirata spaziale, ma vedrà anche il ritorno dell’artista Jerome Alquie che continuerà la storia del Capitan Harlock. L’ultimo progetto che abbiamo visto con protagonista Capitan Harlock è stato l’anime del 2013, un lungometraggio animato al computer intitolato Harlock: Space Pirate, che ha presentato il personaggio dell’anime con un character design innovativo.

