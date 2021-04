Capitan America 4 in lavorazione con lo showrunner Malcolm Spellman

Capitan America 4 è in lavorazione con lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier Malcolm Spellman, che scriverà la sceneggiatura con Dalan Musson.

Malcolm Spellman, showrunner della serie Disney+, The Falcon and the Winter Soldier sta lavorando su Capitan America 4 per i Marvel Studios. Lo showrunner curerà la sceneggiatura insieme a Dalan Musson, un altro degli autori della serie di The Falcon and the Winter Soldier.

Non abbiamo ancora nessun membro del cast confermato, anche se fino ad ora Chris Evans ha sempre interpretato Capitan America, nei tre film precedenti. Che l’annuncio che Capitan America 4 sia in lavorazione sia stato fatto proprio il giorno della conclusione di The Falcon and The Winter Soldier è possibile che significhi qualcosa.

È probabile infatti che il film continui la storia di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, l’attuale detentore dello scudo. Sarà interessante vedere come si svolgerà la storia. Nessun regista per adesso è stato assegnato al progetto e il coinvolgimento / ritorno di Evans rimane non confermato.

Spellman con la serie ha affrontato questioni che vanno dalle pratiche discriminatorie al peccato originale dell’America che si costruisce sulle spalle della comunità afro-americana. La serie è stata presentata in anteprima il 19 marzo su Disney+ e ha avuto un dei debutti migliori di sempre, superando sia WandaVision che The Mandalorian.

Spellman è stato in precedenza uno scrittore / co-produttore esecutivo ed è stato produttore del dramma poliziesco Truth Be Told prima di passare alla serie di The Falcon and the Winter Soldier.

Secondo l’ultimo rapporto di Deadline, il nuovo film di Captain America 4 sarà separato da qualsiasi possibile progetto con il ritorno di Evans. Deadline però è stata anche la prima fonte a riferire sul possibile ritorno di Evans nei panni di Steve Rogers. Il rapporto afferma che, sebbene non sia ancora confermato, Captain America 4, con Sam Wilson di Mackie, dovrebbe essere il progetto che scriverà Spellman, mentre il ritorno di Evans sarebbe un progetto completamente diverso. Speriamo presto di avere più notizie in merito.

