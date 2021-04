The Conjuring: a giugno una serie a fumetti DC Comics

DC Comics è pronta a dare ancora più valore alla sua etichetta DC Horror con una miniserie a fumetti che intrigherà tutti gli appassionati: stiamo parlando di The Conjuring. Si tratta di una miniserie di cinque albi che usciranno a partire dal 4 giugno. Il titolo della serie sarà The Conjuring: The Lover.

Qui sotto potete vedere alcune immagini dedicate alla serie a fumetti su The Conjuring realizzata da DC Comics.

La serie farà da preludio a The Conjuring 3, sarà scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick, assieme a Rex Ogle, ed avrà ai disegni Garry Brown. Al centro della storia ci sarà il personaggio di Jessica, una collegiale che tornerà al campus dopo la pausa invernale, dovendo fare i conti con i voti bassi ottenuti nel primo semestre, con il desiderio di un ragazzo, e con la strana sensazione di essere osservata. Jessica si renderà presto conto che qualcosa di malvagio la sta puntando, ma per quale motivo?

Mentre per quanto riguarda The Conjuring 3, il nuovo film prende ispirazione dal caso reale di Arne Cheyenne Jackson, un uomo che ha usato la possessione demoniaca come difesa legale durante il suo processo per omicidio colposo. Il processo ad Arne Cheyenne Johnson, questo è stato un caso di fama internazionale, è stata la prima volta nella storia del diritto negli Stati Uniti che quel demonio ha usato la possessione come motivo per commettere omicidio colposo.