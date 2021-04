Indiana Jones 5: Thomas Kretschmann si unisce al cast

Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron) si è ufficialmente unito al cast di Indiana Jones 5. Un quinto capitolo del franchise con Ford, era stato annunciato ufficialmente nel 2016, ma il progetto ha avuto una produzione molto travagliata a causa di una serie di riscritture della sceneggiatura, e persino il cambio di regista da Steven Spielberg a James Mangold.

La data di uscita prevista per il film dovrebbe essere il 29 luglio 2022, il film intanto ha recentemente aggiunto Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen al cast. Thomas Kretschmann invece è l’ultima aggiunta la cast, che i fan della Marvel ricorderanno come il barone Wolfgang Von Strucker, uno dei leader di Hydra di Avengers: Age of Ultron.

Il ruolo dell’attore per adesso rimane segreto, però considerando i suoi ruoli precedenti, in particolare nel MCU, si potrebbe presumere che Kretschmann interpreterà un personaggio malvagio. Quello che sappiamo fino ad ora grazie a Mangold è che Indiana Jones 5 sarà ambientato negli anni ’60.

Sarà interessante vedere quale approccio avrà Mangold a quello che probabilmente sarà un degli ultimi capitoli con Ford nei panni di Indiana Jones. Originariamente il franchise venne ideato da George Lucas, che scrisse la sceneggiatura dei primi tre capitoli e rivestì il ruolo anche di produttore.

Il primo film, I predatori dell’arca perduta, arrivò nel 1981, a cui seguirono Indiana Jones e il tempio maledetto nel 1984 e Indiana Jones e l’ultima crociata nel 1989. A distanza di quasi vent’anni arrivo il quarto capitolo, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, senza dubbio quello che ha avuto meno successo.

