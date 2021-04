Basic Instinct: il trailer della versione in 4K in uscita

E' stato rivelato il nuovo trailer della versione restaurata in 4K di Basic Instinct e la sua data di uscita internazionale.

Basic Instinct è uscito ormai quasi 30 anni fa, ma non ha mai perso il suo fascino e ora il film avrà una versione restaurata in 4K. L’uscita internazionale prevista per questa uscita è a giugno.

Il thriller erotico del 1992, quando uscì suscitò reazioni contrastanti, adesso però potrà essere scoperto dalle nuove generazioni che potranno vedere la famosa scena dell’interrogatorio di Sharon Stone nel modo in cui doveva essere mostrata. Collider riferisce che il film uscirà a giugno, in attesa della sua uscita potete vedere il nuovo trailer sopra. Il regista, Paul Verhoeven, ha supervisionato il restauro commissionato da StudioCanal. La riedizione include anche materiale aggiuntivo sulle star del film, Sharon Stone e Michael Douglas.

La prima uscita della versione restaurata si terrà in Francia e StudioCanal ha fatto realizzare all’artista francese Flore Maquin due opere d’arte per promuovere la nuova versione del film. Insieme al film ci sarà anche un documentario, intitolato Basic Instinct, Sex, Death & Stone che includerà interviste agli attori, alla troupe e al direttore della fotografia.

Per chi ancora non lo conoscesse, il film segue la storia di un detective della polizia di San Francisco Nick Curran (Michael Douglas), che sta indagando sul brutale omicidio di una ricca rock star. Durante le indagini Curran viene coinvolto in una relazione torrida e intensa con la principale sospettata, Catherine Tramell (Sharon Stone), una scrittrice enigmatica.

Prima della sua uscita, Basic Instinct ha generato molte polemiche a causa della sua sessualità e violenza esplicite, inclusa una scena di stupro. Gli attivisti per i diritti dei gay hanno anche criticato la rappresentazione del film delle relazioni omosessuali e la rappresentazione di una donna bisessuale come una psicopatica assassina.

Potrebbe interessare anche: