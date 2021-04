Shang-Chi: i reshoots inizieranno la prossima settimana

Shang Chi and the Legends of Ten Rings è pronto per girare i reshoots a partire dalla prossima settimana.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha mostrato il suo primo teaser solo qualche giorno fa, ma è già pronto per realizzare i reshoots. In tutti i blockbuster è di prassi sviluppare nuove scene da inserire nel film una volta che la produzione è stata ultimata. Il tutto serve per dare qualche tocco di colore in più al lungometraggio.

I reshoots di Shang-Chi prenderanno il via la prossima settimana, e si svolgeranno a Los Angeles. Secondo quanto riferito da Murphy’s Multiverse le riprese dureranno due settimane, e si concluderanno per metà maggio.

Nella sinossi del film si legge:

Shang-Chi si deve confrontare con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle una volta finito nella rete dell’organizzazione dei Dieci anelli.

A parte Simu Liu il resto del cast è composto da Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li), e Florian Munteanu (Razor Fist).

Il Personaggio di Shang-Chi è stato creato da Steve Englehart e Jim Starlin nel 1973 ed è noto per essere il Maestro del Kung-Fu, essendo particolarmente dotato nelle arti marziali, in particolare nel wushu. Il personaggio combatte principalmente contro suo padre Zheng Zu e visto che nei fumetti è stato anche membro dei Vendicatori non è da escludere che in un futuro crossover cinematografico ne faccia parte.

L”uscita è prevista per settembre 2021.