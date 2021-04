Olimpiadi Tokyo 2020, vi saranno anche gare videoludiche

La International Olympic Committee (IOC) ha reso noto che le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno precedute da delle Olympic Virtual Series, gare videoludiche che ambiscono a toccare per serietà istituzionale la loro originale controparte. Niente “e-sport” in senso classico, insomma, piuttosto saranno proposte delle simulazioni di attività sportive approvate dalle rispettive federazioni internazionali.

La World Baseball Softball Confederation (WBSC) porterà in campo eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 di Konami

La Union Cycliste Internationale (UCI) scomoderà lo Zwift, ovvero un programma di percorsi virtuali pensati per tapis roulant e cyclette

World Sailing adopererà il simulatore online Virtual Regatta

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) accenderà gli animi con il Gran Turismo di Polyphony Digital

La World Rowing si appoggerà invece a un qualche software che, almeno per ora, non è stato reso pubblico

Si, Gran Turismo sta per entrare in pompa magna nelle olimpiadi, per quanto videoludiche.

Gli eventi si terranno dal 13 maggio al 23 giugno, tuttavia non sono ancora del tutto chiare le dinamiche delle competizioni, ovvero chi vi parteciperà, come vi si iscrive e se siano previste delle premiazioni. Non è neppure detto che quella segnata sopra sia una lista finita, soprattutto considerando che molti altri videogames potrebbero prestarsi all’esperimento. IOC ha comunque assicurato che fornirà ulteriori dettagli nel prossimo futuro.

Potrebbe anche interessarti: