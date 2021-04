Lucky Red: i film che arriveranno al cinema dal 26 aprile

Lucky Red ha svelato i titoli che porterà in sala a partire da lunedì 26 aprile, giorno della riapertura dei cinema. Quattro i film che la casa di produzione e distribuzione farà arrivare sul grande schermo tra aprile e maggio.

Si inizia con Mank, film diretto da David Fincher e candidato a ben 10 premi Oscar, che arriverà sul grande schermo proprio a partire da lunedì 26 aprile. Al centro della narrazione troviamo lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e la stesura della sceneggiatura di Quarto Potere, film diretto ed interpretato da Orson Welles.

Il 29 aprile sarà la volta di Bad luck banging or loony porn, film diretto da Radu Jude ed Orso d’Oro all’ultimo Festival di Berlino. La storia vede protagonista l’insegnante Emi, che gira un video erotico per uso privato che però finisce su PornHub. Scoperto dai suoi allievi, l’insegnante viene convocata dall’assemblea dei genitori che dovranno decidere del suo futuro nella scuola.

Il 5 maggio arriverà al cinema Pieces of a Woman, film del regista ungherese Kornél Mundruczó. Il film, ispirato ad un’esperienza privata del cineasta, vede protagonisti Martha e Sean i quali sono in attesa del loro primo figlio. Durante il parto però le cose non vanno come dovrebbero e i due perdono la bambina. Un evento che li trascinerà in una spirale di dolore. Pieces of a Woman è stato presentato a Venezia 77 e per la sua interpretazione Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi.

Infine il prossimo 13 maggio sul grande schermo arriverà Maternal, film di Maura Delpero con Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale. La vicenda è ambientata ad Hogar, centro religioso italo-argentino per ragazze madri. Qui si intrecceranno le vite di Suor Paola, iovane suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato e prendere i voti perpetui, e delle diciassettenni Lu e Fati, entrambe divenute madri.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale di Lucky Red.