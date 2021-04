Hawkeye: Jeremy Renner annuncia la fine delle riprese

Attraverso Instagram Jeremy Renner ha annunciato la conclusione delle riprese di Hawkeye, la serie TV dedicata al suo Occhio di Falco, che sembra essere arrivata alla fine dei lavori sul set. Però lo stesso attore ha assicurato che non si tratta della fine del suo impegno per il personaggio.

Qui sotto potete vedere il post di Jeremy Renner che annuncia la fine delle riprese di Hawkeye, sottolineando un “per ora” che fa intendere come l’attore non voglia certo abbandonare i panni del personaggio del Marvel Cinematic Universe.

Le riprese della serie sono iniziate a dicembre scorso a New York. Inizialmente dovevano partire durante la scorsa estate, ma la pandemia ha costretto a rivedere i piani della produzione.

Ad affiancare Renner nel telefilm c’è la giovane attrice Hailee Steinfeld , che sarà Kate Bishop, il personaggio di supporto del supereroe.

I Marvel Studios stanno continuando ad investire in maniera massiccia sulle produzioni televisive, considerando l’uscita di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, e la produzione di She-Hulk Ms.Marvel, Moon Knight e Loki. Proprio quest’ultimo sarà il prossimo progetto che verrà lanciato dai Marvel Studios su Disney+, per la gioia di tutti gli appassionati di Tom Hiddleston.