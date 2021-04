Doctor Strange 2: per Elizabeth Olsen è un film horror

Dopo aver lavorato a WandaVision Elizabeth Olsen si è subito messa a lavorare su Doctor Strange 2, il film intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’attrice interpreterà Scarlet Witch, unendo ciò che è accaduto nella serie TV con gli eventi del nuovo lungometraggio, ma, intervistata da Glamour UK, ha anche parlato degli echi horror di Doctor Strange 2.

Ecco cosa ha detto la Olsen sulle caratteristiche da film horror di Doctor Strange 2:

Posso dire che è una cosa fuori di testa, stanno realizzando qualcosa che ha delle forti vibrazioni horror.

Insomma, ciò che si diceva qualche tempo fa sembra essere stato rispettato. Doctor Strange 2 sarà una sorta di film dell’orrore, ed anche per questo è stato chiamato in causa per la regia Sam Raimi. Qualche tempo fa la Olsen ha parlato anche delle connessioni del film con il Multiverso. Ecco le sue dichiarazioni: