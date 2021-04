Speed Grapher: l’anime è disponibile su Amazon Prime Video

Speed ​​Grapher è disponibile sul catalogo di Amazon Prime Video. L’anime viene descritto dalla pagina ufficiale di Yamato Video come un’opera moderna dove sesso, droga e corruzione convivono in una trama sconvolgente che vi inchioderà allo schermo.

La serie anime è stata prodotta da Gonzo ed è andata in onda per la prima volta per 24 episodi da aprile a ottobre 2005. La storia ha come protagonista un ex fotografo di guerra, Tatsumi Saiga, che cerca di salvare Kagura Tennōzu da Chōji Suitengu e dai membri di un club fetish, il Roppongi Club.

La serie è stata adattata in un manga da Tomozo. Speed Grapher era rivolto a un pubblico maturo per stimolare il pubblico a livello intellettuale, secondo il regista Kunihisa Sugishima. La storia presente nel manga era ispirata a vere vicende della cronaca giapponese, in cui si sono verificati diversi casi di suicidio.

Il suicidio di queste persone era infatti causato dal fatto che nella società giapponese la fortuna finanziaria era equiparata al successo e alla felicità. Il manga propone il personaggio di Saiga come qualcuno che si oppone a questo sistema e Kagura come qualcuno intrappolato in esso.

Gonzo ha scelto di utilizzare poca computer grafica e di creare illustrazioni disegnate a mano. Nelle parole di Sugishima:

Abbiamo preso questa scelta perché volevamo che Speed Grapher si distinguesse per la sua storia, abbiamo scelto di non utilizzare effetti speciali visivi.

Speed ​​Grapher, come già accennato, vedrà Tatsumi Saiga indagare in un club fetish segreto per ricchi chiamato Roppongi Club. Cerca di fotografare la maggior attrazione del club, una quindicenne sfruttata di nome Kagura, ma viene scoperto. Mentre sta per essere ucciso, Kagura lo bacia, concedendogli la capacità di distruggere tutto ciò che fotografa.

Saiga scopre presto che i fluidi corporei di Kagura, come la sua saliva, in combinazione con un certo virus, possono dare alle persone abilità bizzarre relative ai loro desideri segreti, feticci e ossessioni. I membri del club lottano per diventare “dotati” tramite il potere di Kagura. Saiga si ritrova presto invischiata in questa società sotterranea segreta e nella potente e corrotta società del Gruppo Tennōzu che la gestisce.

