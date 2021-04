Spaceman: Paul Dano e Kunal Nayyar si uniscono al cast

Paul Dano e Kunal Nayyar si uniscono al cast di Spaceman di Netflix. Il film drammatico sarà diretto da Adam Sandler e avrà anche Carey Mulligan nel cast come co-protagonista.

La trama del film fantascientifico sarà basata sul romanzo Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfař. La storia vede un astronauta in difficoltà (Sandler) che trova un’improbabile fonte di supporto durante la sua solitaria missione per raccogliere polvere spaziale. Johan Renck, vincitore di un Emmy per il suo lavoro su Chernobyl, dirigerà l’adattamento.

Deadline ha rivelato che anche Paul Dano e Kunal Nayyar si sono uniti al cast. Kunal Nayyar, meglio conosciuto per aver interpretato Raj Koothrappali in The Big Bang Theory, è il terzo attore televisivo più pagato proprio grazie alla serie di 12 stagioni che si è conclusa nel 2019.

Spaceman sarà prodotto da Free Association, la produzione guidata da Channing Tatum, Reid Carolin e Peter Kiernan, il film non ha ancora una data di uscita ufficiale.

I ruoli dei due attori nel nuovo film non sono stati ancora rivelati. La sinossi del film rivela però che l’astronauta si rivolgerà all’unica voce che può aiutarlo a rimettere insieme la sua vita, aggiungendo che la voce probabilmente apparterrà a una creatura in agguato nascosta nella sua nave.

Se Dano dovesse assumere il ruolo di questa voce, che nel romanzo proviene da un gigantesco aracnide, il suo tono potrebbe essere perfetto per trarre il protagonista in inganno. Anche se non sappiamo con certezza quali ruoli avranno, il coinvolgimento di Dano e Nayyar dovrebbe entusiasmare i fan che sono curiosi di vedere questo nuovo film.

Potrebbe interessare anche: