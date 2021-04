Space Invaders non sarà la classica storia d’invasione aliena

Lo scrittore di Mortal Kombat, Greg Russo, afferma che Space Invaders è in produzione per Warner Bros. e rivela che non sarà la classica storia di invasione aliena.

Greg Russo si occuperà della sceneggiatura di Space Invaders per la Warner Bros. e sarà basata sull’omonimo videogioco del 1978, ma il suo adattamento non sarà una classica storia su un’invasione aliena.

Space Invaders è uno dei videogiochi classici degli anni ’80 ed ha naturalmente subito più iterazioni nel corso degli anni. Il videogioco inoltre, è apparso anche in molti film, come Fuori di Testa e Terminator 2.

La prima idea per un adattamento cinematografico del famoso videogioco risale al 2011, quando il produttore di Transformers, Lorenzo di Bonaventura iniziò a sviluppare il film. Nel 2015, Dan Kunka si era unito al progetto per scrivere una sceneggiatura ma adesso sappiamo che è stata affidata a Greg Russo.

Parlando con We Got This Covered per promuovere il prossimo film di Mortal Kombat, Russo ha fornito un aggiornamento su Space Invaders e ha confermato che il progetto è ancora in produzione. Ecco le parole dello sceneggiatore sulla sua idea per il film: