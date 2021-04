Sonic The Hedgehog 2: prime foto dal set di Tails e Knuckles

Le prime foto che arrivano dal set di Sonic the Hedgehog 2 mostrano come sono fatti i modelli a grandezza naturale di Tails e Knuckles. Il primo film su Sonic ebbe molto successo diventando uno dei film con il maggior incasso di quell’anno. Il sequel ha ufficialmente iniziato la produzione il mese scorso. Di seguito le prime immagini dal set:

More images can be seen here:https://t.co/5hVIiEkkvQ — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) April 21, 2021

Le fotografie del set rivelate dall’utente di Twitter TailsChannel mostrano modelli a grandezza naturale del trio utilizzati durante le riprese che attualmente si stanno svolgendo in British Columbia. I modelli usati non sono molto dettagliati, ma servono allo scopo di fornire un riferimento per gli attori durante la scena e per gli animatori. Il set è nel bel mezzo di una scena d’azione in una città distrutta.

Ad oggi, non sappiamo ancora molto della trama del film e di come il trio affronterà questa nuova avventura. Sonic, Tails e Knuckles hanno affrontato molte minacce insieme e sarà divertente scoprire come i tre personaggi collaboreranno insieme nel nuovo film.

Sonic the Hedgehog 2 sarà basato sull’omonimo franchise di videogiochi pubblicato da Sega. Il film sarà diretto da Jeff Fowler e scritto da Pat Casey e Josh Miller. Ben Schwartz presterà di nuovo la voce a Sonic the Hedgehog, e Jim Carrey sarà nei panni del Dr. Robotnik.

L’idea del sequel è stata proposta per la prima volta da Carrey, che ha espresso interesse a riprendere il suo ruolo. Dopo la favorevole accoglienza della critica e il successo finanziario del primo film, diversi membri del cast e della troupe, tra cui il regista Fowler, hanno espresso interesse per lo sviluppo di un sequel più vicino ai videogiochi originali. Il film uscirà negli Stati Uniti l’8 aprile 2022 per Paramount Pictures.

Potrebbe interessare anche: