Netflix spenderà 17 miliardi per i progetti del 2021

La piattaforma streaming Netflix spenderà entro questo 2021 ben 17 miliardi per i progetti in cantiere.

La ripartenza di Netflix durante e dopo la pandemia sembra essere più forte e decisa che mai, considerando che un report di Variety parla di ben 17 miliardi di spesa da parte della piattaforma streaming durante questo 2021 per i nuovi progetti.

In una lettera diffusa agli azionisti Netflix ha dichiarato:

In seguito ad i posticipi di produzione dovuti al Covid-19 nel 2020, stiamo arrivando ad un 2021 con molti progetti rimandati e con diversi franchise che ritorneranno. E con la distribuzione dei vaccini che sta variando di Paese in Paese stiamo procedendo a ristabilire le produzioni in tutte le parti del Mondo, ad eccezione di Brasile e India. Noi di Netflix spenderemo oltre 17 miliardi di contenuti quest’anno, proponendo un importante numero di titoli di livello che porteranno ai nostri utenti ancora più contenuti.

Da notare il fatto che nel 2020 Netflix ha speso 11,8 miliardi per i nuovi progetti sulla piattaforma, mentre nel 2019 si era arrivati a 13,9 miliardi. Il rallentamento, ovviamente, è dovuto allo scoppio della pandemia. Ma pare che la piattaforma streaming si stia più che rilanciando, considerando il netto aumento di spesa.

Per quanto riguarda i progetti di maggiore successo di questa prima parte di 2021, ci sono le serie TV Firefly Lane (49 milioni di spettatori), Fate: The Winx Saga (57 milioni) e Ginny & Georgia (52 milioni). Mentre tra i film ci sono Outside the Wire (66 milioni) e Yes Day (62 milioni).