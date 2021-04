James Gunn apre al coinvolgimento in più progetti DC Comics

Sappiamo che ad agosto uscirà The Suicide Squad, il nuovo film dedicato alla squadra suicida della DC Comics con James Gunn alla regia. Ma, pare che lo stesso James Gunn possa occuparsi anche di altri progetti DC Comics in futuro. Lo ha rivelato lo stesso regista rispondendo su Twitter ad un utente.

La domanda dell’utente riguardava proprio la possibilità che il regista facesse parte di altri progetti DC Comics in futuro, e questa è stata la risposta di James Gunn:

Ho già girato metà della prima stagione di una serie TV. Perciò direi che c’è qualcosa di più dietro l’orizzonte.

Il riferimento va a Peacemaker, la serie TV spin-off con protagonista il personaggio di John Cena. La frase di James Gunn potrebbe riferirsi anche al solo Peacemaker, ma, potrebbe aprire anche orizzonti più ampi, considerando che dalla serie TV potrebbero nascere ulteriori progetti e idee.

The Suicide Squad viene descritto dal regista James Gunn come un “soft prequel” del primo film, Suicide Squad, scritto e diretto da David Ayer e rilasciato nel 2016. La pellicola conterrà una storia a sé stante, quindi senza alcun collegamento diretto al film di Ayer, a parte la presenza di alcuni personaggi già apparsi nel 2016: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis in quelli di Amanda Waller, Joel Kinnaman nelle vesti di Rick Flag e Jai Courtney in quelle del capitano Boomerang. Tra i nuovi personaggi, invece, ricordiamo Peacemaker, interpretato da John Cena, Bloodsport, che ha il volto di Idris Elba, King Shark (la voce di Sylvester Stallone) e Peter Capaldi nel ruolo de Il pensatore.