Cobra Kai 4 debutterà su Netflix entro la fine di quest’anno

Netflix ha confermato che nonostante i molti ritardi dovuti alla pandemia, Cobra Kai 4, debutterà sulla piattaforma entro la fine dell’anno. A confermare la notizia il co-CEO Ted Sarandos che ha rivelato che anche le nuove stagioni di The Witcher e You, sebbene originariamente programmate per uscire all’inizio dell’anno, debutteranno a fine del 2021.

Di seguito la dichiarazione del co-CEO Ted Sarandos a proposito delle prossime uscite e dei ritardi che ci sono stati:

Quello che è successo nella prima parte di quest’anno è che molti dei progetti che speravamo uscissero sono stati rimandati a causa dei ritardi di post-produzione dovuti alla pandemia. Riusciremo a far debuttare le nuove stagioni di The Witcher, You e Cobra Kai nel quarto trimestre.

La produzione di Cobra Kai 4, la serie spin-off di Karate Kid è iniziata a febbraio di quest’anno. I dettagli sulla trama della nuova stagione non sono ancora stati rivelati, ma la conferma delle riprese ha rivelato il titolo della premiere della quarta stagione che è Let’s Begin. Di seguito le parole del produttore esecutivo e co-creatore della serie Jon Hurwitz:

Ho visto Johnny e Daniel interagire tra loro, e sono praticamente in grado di fare qualsiasi cosa. Tutto è possibile con loro due insieme soprattutto se sono uniti contro un nemico comune. Le loro intenzioni sono sempre le migliori, ma hanno approcci molto diversi per arrivare allo stesso scopo. Possono unire le forze in un modo che sia produttivo e senza intoppi, o ci saranno ostacoli sulla strada? Questo è quello che le persone dovranno aspettarsi di vedere durante la quarta stagione.

Potrebbe interessare anche: