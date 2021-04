Boy George: il film biopic inizierà le riprese in estate

Il film biopic dedicato a Boy George inizierà le riprese durante il periodo estivo, ed avrà il titolo Karma Chameleon. La produzione è passata dalla MGM alla Millennium Media. Le riprese si svolgeranno tra Londra e la Bulgaria.

Attualmente si stanno svolgendo i casting per scegliere l’attore protagonista del progetto. Il regista scelto per dirigere Karma Chameleon è Sacha Gervasi, già autore di Hitchcock ed Anvil: The Story of Anvil. Nella produzione sono stati coinvolti anche Kevin King Templeton (Creed I & II) e Paul Kemsley. Mentre George e Jessica de Rothschild faranno da produttori esecutivi. Infine, il direttore del casting sarà Kate Ringsell (Wonder Woman).

Il lungometraggio esplorerà l’infanzia di Boy George, partendo dal suo primo periodo di vita vissuto in una famiglia irlandese della working-class, fino ad arrivare al successo con la band Culture Club, formata da Jon Moss, Roy Hay e Mikey Craig.

I Culture Club vendettero 100 milioni di copie e 50 milioni di album, con i brani di maggiore successo che sono proprio Do You Really Want to Hurt Me? e Karma Chameleon. La produzione avrà accesso alla libreria della band per realizzare il lungometraggio dedicato a Boy George.