47 Ronin: Aimee Garcia e AJ Mendez scriveranno del sequel

Universal Pictures ha trovato le sceneggiatrici del sequel di 47 Ronin, film del 2013 con protagonista Keanu Reeves. A scrivere il secondo capitolo dell’action stanno l’attrice Aimee Garcia, che vedremo prossimamente nei panni di Ella Lopez in Lucifer, e la scrittrice ed ex wrestler AJ Mendez.

Le sceneggiatrici si vanno ad aggiungere a Ron Yuan, ingaggiato ormai quasi un anno fa per dirigere il film. A produrre Universal 1440 Entertainment.

Riguardo il suo coinvolgimento nel progetto Aimee Garcia ha dichiarato:

AJ ed io siamo molto entusiaste di poter scrivere un diverso ed inclusivo action movie. La visione del regista Ron Yuan di fondere arti marziali, horror, cyber-punk e azione è stata stimolante e vorremmo ringraziare il team di 1440 per essere così solidale.

Queste invece le parole della Mendez:

In qualità di creatori di colore, siamo onorati di far parte di una storia moderna e multiculturale con potenti protagoniste femminili.

La sceneggiatura del sequel di 47 Ronin è solo l’ultimo dei progetti che vede le due attrici collaborare. Garcia e Mendez sono infatti le co-autrici dei fumetti di Glow, basato sulla serie Netflix, di Dungeons and Dragons per IDW Publishing e di Wonder Woman per DC Comics in uscita a luglio. Inoltre hanno lanciato Scrappy Heart Production per creare storie diverse con temi universali su tutti i media. Al momento stanno adattando Crazy Is My Superpower, libro di memorie della Mendez.

Vi ricordiamo che il film originale è stato sceneggiato da Chris Morgan e Hossein Amini e diretto da Carl Rinsch. Nel cast oltre a Keanu Reeves c’erano Cary-Hiroyuki Tagawa, Hiroyuki Sanada e Rinko Kikuchi. La storia è liberamente ispirata alla vera vicenda dei 47 Ronin, un gruppo di Samurai che si opposero allo Shogun per vendicare l’uccisione del loro daimyo nel Giappone del diciottesimo secolo.