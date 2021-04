Tesla, proteste alla fiera 2021 dell’Auto Shanghai

Un paio di donne si sono lanciate in proteste alla Auto Shanghai, salendo sul tetto di una vettura Tesla per lamentarne i difetti.

Ieri ha aperto l’esposizione Shanghai International Automobile Industry Exhibition 2021 e Tesla si è trovata immediatamente a dover convivere con alcune imbarazzanti proteste: due donne hanno manifestato vocalmente nell’area dedicata al noto brand dell’automotive, lamentando che le note autovetture elettriche siano fiaccate dai problemi al sistema frenante. Una delle due è addirittura salita sul tetto di un veicolo espositivo e entrambe sono state portate via dalla polizia.

La coppia indossava larghe magliette bianche sulle quali svettavano le scritte “guasto ai freni Tesla” e il simbolo stesso dell’azienda. Dopo il loro show, la bancarella della ditta è stata circondata da dieci uomini della security e la situazione si è normalizzata.

Non si tratta di una prima volta: già in passato, una donna cinese aveva manifestato pubblicamente il suo scontento, dichiarando ai quattro venti che dei problemi ai freni avevano messo a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia.

Difficile dire se le proteste siano genuine o se siano una forma di propaganda avversa a Tesla. In Occidente, l’azienda si dimostra discretamente affidabile per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, tuttavia è da notare che in Cina le cose siano più ambigue, con il Governo locale che l’ha formalmente ripresa per la qualità altalenante dei suoi prodotti.

