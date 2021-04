Steam: un errore ha riesumato alcuni titoli Rockstar

Non si capisce bene da dove abbia avuto origine l’intoppo, tuttavia sembra che qualcosa sia andato storto sullo Steam Store, con il risultato che molti dei titoli di Rockstar Games sono tornati a disposizione del pubblico nonostante fossero stati rimossi dal portale anni addietro.

La situazione è stata notata ieri, quando i videogiochi dell’azienda famosa per le saghe di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption sono scomparsi dalle pagine del distributore digitale. Le cause sono ignote, ma la soluzione è stata repentina e quasi immediata.

Nella fretta, tuttavia, qualcuno deve aver commesso qualche leggerezza e al fianco della libreria videoludica latitante si sono materializzati diversi prodotti che non sarebbero dovuti più essere in commercio.

Tra i titoli di Rockstar Games riemersi dal nulla ha fatto clamore Need for Speed 2, il quale non solo si è ritrovato dotato di una propria pagina, ma è stato anche acquistabile per pochissimi spicci, con alcuni fan storici che sono stati estasiati dalla possibilità di rimettervi le mani sopra.

La cosa non è durata che qualche minuto, ma non è detto che l’entusiasmo dimostrato dal pubblico non spinga l’azienda a rivedere le proprie posizioni.

