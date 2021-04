Loki potrebbe avere più stagioni dedicate

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, presto arriverà su Disney+ la serie TV dedicata a Loki, ed il produttore Nate Moore ha parlato della possibilità di dedicare diverse stagioni al nuovo show realizzato dai Marvel Studios.

Queste sono le parole di Moore:

Loki è una serie irriverente, intrigante ed intelligente, e si presta a più stagioni, perciò la prima stagione può non essere l’unica. Tom Hiddleston ha fatto una delle sue migliori cose con questo show, che mostrerà varie sfaccettature sue e del personaggio. Penso che si tratti di un telefilm che potrà sorprendere molte persone.

La serie è stata creata da Michael Waldron per il servizio di streaming Disney+, ed è basata sull’omonimo personaggio Marvel Comics. La serie si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame, in cui una versione alternativa di Loki ha creato una nuova timeline. Kate Herron dirigerà la prima stagione.

Il cast della serie vedrà Tom Hiddleston riprendere il ruolo di Loki ma anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku saranno presenti. Le riprese della serie sono iniziate a gennaio 2020 ad Atlanta, ma sono state interrotte a marzo 2020 a causa della pandemia. La produzione è ripresa poi a settembre 2020 ed è stata completata a dicembre.

La premiere della serie è prevista per l’11 giugno 2021 e consisterà in sei episodi. Farà parte della Fase Quattro del MCU. Il primo trailer è stato rivelato circa una settimana fa. Una seconda stagione è già in fase di sviluppo.