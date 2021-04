Crudelia: rivelati alcuni dei look di Emma Stone in anteprima

Il regista Craig Gillespie, la costumista Jenny Beavan e la scenografa Fiona Crombie hanno rivelato alcuni dei look che Emma Stone avrà in Crudelia.

Crudelia ha rivelato nuove immagini in anteprima dei look esagerati che Emma Stone avrà nel film nei panni di Estella de Mon. Il film ci mostrerà le origini di uno dei cattivi Disney più amati, che ha iniziato la sua carriera come aspirante stilista per la baronessa von Hellman interpretata da Emma Thompson.

Il film è attualmente previsto per l’uscita a maggio quando arriverà sia nei cinema che su Disney+ contemporaneamente. Nel cast del film ci saranno anche: Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Mark Strong.

La costumista premio Oscar Jenny Beavan ha rivelato in anteprima una nuova serie di immagini a EW che mostrano alcuni degli abiti che Emma Stone disegnerà e indosserà nel film. Gli abiti che si vedono in queste prime immagini sono stati creati con l’intento di rispecchiare nel miglior modo possibile la Londra degli anni ’70. Di seguito le immagini dei magnifici abiti del film:

Il personaggio di Emma Stone non è ancora diventato malvagio, al contrario lei sembra avere un entusiasmo prorompente che vuole usare per riuscire a sfondare nell’industria della moda. Probabilmente sarà proprio la baronessa interpretata da Thompson a plasmare le origini del personaggio come lo conosciamo oggi.

Beavan, nella sua carriera, ha vinto due Oscar per il suo lavoro come costumista: uno per Camera con Vista del 1986 e l’altro per Mad Max: Fury Road del 2015. I costumi di questo nuovo film sono forse più appariscenti ma rispettano in pieno il carattere della protagonista. Sarà interessante scoprire come avverrà la sua trasformazione sullo schermo.

