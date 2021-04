Amazon Salon, a Londra il primo parrucchiere ‘smart’: realtà aumentata e molte altri servizi tech

Amazon aprirà un parrucchiere a Londra. Si chiama Amazon Salon e si trova nel quartiere Spitalfields, nel cosiddetto East End della città. Si tratta ovviamente di un progetto sperimentale in grado di sfruttare una serie di nuove tecnologie per offrire un’esperienza senza eguali.

Ad esempio il salone di Amazon sfrutta la realtà virtuale per mostrare al cliente come starà con uno specifico colore per la tinta.

Il negozio si estende per 140 metri quadri distribuiti su due piani. Un’intera sezione dell’Amazon Salon è dedicata ai nuovi prodotti di Amazon nel campo del beauty, come shampoo e balsami di vario tipo. I clienti non devono fare altro che puntare il dito verso un prodotto da cui sono incuriositi per visualizzare su un apposito schermo una sua descrizione. È ovviamente possibile acquistarlo direttamente all’interno del negozio scansionando un QR Code.

Amazon ha già dato prova di sapere (e volere) invadere settori completamente inediti con soluzioni iper-tecnologiche e all’avanguardia. I supermercati senza casse Amazon Go sono un chiaro esempio di ciò. In questo caso, scrive The Verge, sembra che si tratti di un esperimento fine a sé stesso. «Vogliamo mostrare alcuni nuovi prodotti tecnologici, non esistono, almeno per ora, piani per aprire altri Amazon Salon in futuro», ha spiegato un portavoce dell’azienda.

Si tratta di una prova di forza nel settore del beauty, dove Amazon non ha mai ottenuto grossi risultati. Nel Regno Unito Amazon ha anche creato il suo Professional Beauty Store, un sito interamente dedicato ai prodotti per la bellezza con un modello B2B, cioè indirizzato alle aziende — come saloni di bellezza e Spa.