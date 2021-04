Thor: Love and Thunder, nuova foto dal set

Thor: Love and Thunder è nel bel mezzo delle riprese in Australia ed in attesa di poter vedere la quarta avventura del dio del tuono Marvel, il protagonista Chirs Hemsworth ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto lo ritrae insieme al collega Matt Damon e al regista Taika Waititi ed accompagnata dalla scritta “Album drops next week. #GetReadyWorld”, una frase che fa presagire l’arrivo di nuovo materiale dal set, con un fan che chiede se si riferisca all’arrivo del trailer. Di seguito lo scatto.

Il film arriverà prossimamente e vedrà Hemsworth riprendere il ruolo del supereroe Marvel, mentre Damon rivestirà nuovamente il ruolo di un attore asgardiano, che nel 2017 interpretava Loki nello spettacolo teatrale all’inizio di Thor: Ragnarok.

Nel cast ritroveremo anche Chirs Pratt nei panni di Star-Lord, il regista Waititi in quelli di Korg e Natalie Portman, mentre il viallain Gorr il Dio Macellaio sarà interpretato da Christian Bale, di cui sono state svelate alcune foto sul set. Nel cast anche Russell Crowe, il cui ruolo non è stato ancora rivelato. Al momento non si hanno indizi sulla trama del film.

Thor: Love and Thunder, la cui sceneggiatura è sempre opera di Taika Waititi, arriverà al cinema il 6 maggio 2022.