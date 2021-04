The Flash: il nuovo logo conferma l’inizio delle riprese del film

Il film di The Flash ha annunciato l’inizio ufficiale delle riprese e anche il nuovo logo in un nuovo video. Il film continuerà la storia del DCEU che vede Ezra Miller nei panni di Barry Allen.

Il cast del film vede anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton come due diverse versioni di Batman e Maribel Verdu e Ron Livingston nei panni dei genitori di Barry. L’uscita di The Flash è prevista per il 4 novembre 2022.

La trama di The Flash trarrà ispirazione dall’arco narrativo che ha visto Barry tentare di viaggiare nel tempo per fermare l’omicidio di sua madre. Affleck riprenderà il suo ruolo nei panni di Bruce Wayne, mentre Keaton tornerà nel ruolo per la prima volta per intrpretare Batman in una linea temporale alternativa.

Un nuovo video promozionale della Warner Bros. Pictures ha svelato il nuovo logo di The Flash e ha confermato che la produzione del film è ufficialmente iniziata. Ecco il video con la presentazione del nuovo logo:

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/QjHnAJNHFB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 19, 2021

Questo film potrebbe essere l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per il franchise. Le modifiche apportate al personaggio di Barry Allen da Zack Snyder in Justice League sono state elogiate sia dai fan che dalla critica, e hanno riacceso l’interesse per il ritorno di Miller.

L’unica pecca è che il personaggio di Cyborg interpretato da Ray Fisher che inizialmente sarebbe dovuto apparire nel film, non ci sarà a causa della diatriba di Fisher contro la Warner Bros.

