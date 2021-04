Obi-Wan Kenobi: ecco la casa di Lars sul set (foto)

Attraverso alcune immagini dal set della serie TV dedicata a Obi-Wan è stato rivelato un luogo molto particolare, considerato iconico da tutti gli appassionati di Star Wars: stiamo parlando della casa di Lars, il luogo in cui Luke Skywalker è cresciuto.

Qui sotto potete vedere le immagini condivise dall’esperto dell’universo di Star Wars Noah Outlaw che mostrano la casa di Lars nella serie TV su Obi-Wan.

Looks like the Lars Homestead my be being built on this set.

If it is the Lars Homestead then it’s safe to assume this set is for Obi Wan Kenobi. pic.twitter.com/vuPzkdUuHQ

