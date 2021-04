Nvidia e ARM: il Regno Unito indaga sull’acquisizione

Il Regno Unito non è per nulla contento che Nvidia stia acquistando la britannica ARM: la Competition and Markets Authority (CMA) si sta infatti preparando a indagare sull’acquisizione per controllare che non sia stata violata l’antitrust, ma anche che un simile assorbimento non comporti qualche pericolo alla sicurezza nazionale. I risultati del report sono previsti per fine luglio.

Oggi ho emesso un atto d’intervento per motivi di sicurezza nazionale. L’autorità indipendente per la concorrenza preparerà ora un report sulle implicazioni di questa transazione, il che mi aiuterà a definire altre eventuali decisioni,

ha riferito con un comunicato il segretario digitale britannico, Oliver Dowden.

Una strategia che l’uomo ha considerato “opportuna” e che fa più volte leva sulla questione di una pericolosità mai veramente definita. L’Amministrazione si è infatti limitata a far notare che ARM sia un’azienda specialista di un settore quanto mai importante, quello dei semiconduttori, e che i suoi prodotti siano fondamentali per l’infrastruttura della Gran Bretagna.

Per come si sta ponendo la situazione, sembra che il Regno Unito stia avvisando Nvidia dei pericoli che potrebbero derivare da un completo assorbimento della ditta tech Made-in-Britain. ARM è stata a lungo in mani nipponiche, ma è riuscita comunque ha mantenere la sua identità e la sua presenza in loco, probabilmente i politici inglesi vogliono solamente assicurarsi che questo trend rimanga inalterato.

