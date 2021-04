Halo Graphic Novel: Drak Horse ristampa il fumetto ispirato al noto videogioco

Dark Horse Comics ristamperà Halo Graphic Novel, fumetto ispirato al noto videogioco sviluppato da 343 Industries e pubblicato da Xbox Game Studios. La nuova versione del fumetto si comporrà di 128 pagine e conterrà quattro storie realizzate da Jay Faerber, Simon Bisley, Ed Lee e Moebius.

L’uscita è prevista negli USA ad agosto. Di seguito l’annuncio ufficiale della casa editrice americana:

Dark Horse è orgogliosa di presentare la leggendaria graphic novel che ha portato Halo nel mondo del fumetto, pubblicata per la prima volta oltre un decennio fa. Il libro include quattro storie classiche di Halo che espandono la profonda tradizione dell’universo del franchise raccontata da alcuni dei migliori creatori nella storia dei fumetti. Il disegnatore Simon Bisley e lo sceneggiatore Lee Hammock ci raccontano la storia centrale intitolata L’ultimo Viaggio del Soccorso Infinito. Il pluripremiato mangaka Tsutomu Nihei scrive e disegna Breaking Quarantine, storia sull’epica fuga del Sgt. Johnson. Ed Lee, Andrew Robinson e Jay Faerber sono gli autori della storia di tecnologia nel 26° secolo dal titolo Armor Testing. Infine Brett Lewis e Jean “Moebius” Giraud sono gli autori di una storia che mostra la situazione dell’umanità contro i Covenant da una prospettiva civile unica in Second Sunrise Over New Mombasa.

In attesa di poter leggere la nuova versione di Halo Graphic Novel, vi ricordiamo che il fumetto è stato pubblicato per la prima volta nel 2006 da Marvel Comics insieme a Bungie. Il successo del fumetto spinse la Casa delle Idee a pubblicare nuovi fumetti ambientati nell’universo del franchise videoludico, dando così vita a Halo: Uprising, serie limitata composta da quattro numeri. Inoltre il videogioco verrà trasposto in una serie TV, di cui sono stati rivelati Warthog e ai Marines. Lo show con protagonista Pablo Schreiber arriverà su Paramount+ nel 2022.