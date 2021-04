Facebook vuole spodestare Clubhouse ed inseguire il mercato dei podcast

Facebook insegue Clubhouse: dai post con le note vocali alle stanze per le conferenze a voce, passando per i podcast. Tutte le novità che saranno annunciate oggi.

19—Apr—2021 / 11:20 AM

Facebook ha messo gli occhi sul mercato dei contenuti social audio. Dai podcast alle stanze con conversazioni in diretta, ossia il territorio di competenza di Clubhouse. L’azienda, scrive ReCode, starebbe lavorando ad una serie di nuovi prodotti. Molti dovrebbero essere annunciati nelle prossime ore.

Il primo prodotto ricalca in tutto e per tutto il social network rivale. Si tratta di una versione ‘audio-only‘ delle Room, un servizio per le videoconferenze presentato nel 2020 — e che a sua volta faceva il verso a Zoom, all’epoca all’apice della popolarità a causa della pandemia.

Un seconda feature ruota attorno alla possibilità di creare delle note audio da postare sulla propria bacheca, come facciamo già per foto, video e contenuti testuali.

Infine, Facebook vuole che ascoltiate i podcast di Spotify su Facebook. Per raggiungere questo obiettivo creerà una nuova sezione per esplorare le ultime novità e trovare contenuti in linea con i gusti degli utenti.

Facebook dovrebbe presentare la maggior parte dei prodotti nella giornata di oggi, ma la maggior parte di questi probabilmente debutterà solamente più avanti nel corso del 2021, con qualche eccezione.

Facebook è l’ennesimo social network che ha deciso di rubare terreno a Clubhouse prima che l’offerta di quest’ultimo diventi sufficientemente matura e diffusa capillarmente. L’azienda di Zuckerberg – con una base utenti di 2.7 miliardi di utenti – gioca in netto vantaggio.