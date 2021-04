Osamu Kobayashi ci lascia a 57 anni il regista di Paradise Kiss e BECK

Osamu Kobayashi era un animatore, illustratore e direttore dell’animazione noto principalmente per aver diretto BECK e Paradise Kiss. L’illustratore e regista ha combattuto contro il cancro ai reni per 2 anni e si è spento all’età di 57 anni. L’annuncio è arrivato dal suo account Twitter ufficiale. Di seguito il post della notizia:

Il post su Twitter spiega di come il regista abbia combattuto negli ultimi due anni contro un cancro ai reni ma che alla fine non ce l’abbia fatta. Il post inoltre diceva:

Kobayashi è dispiaciuto per il fatto che c’erano molte più cose che voleva fare, ma quando rinascerà farà sicuramente grandi opere.

Kobayashi è conosciuto per aver diretto l’anime di BECK: Mongolian Chop Squad, Paradise Kiss, Someday’s Dreamers II Sora, Table and Fishman, End of the World, Digital Juice e Ani-Kuri 15. Inoltre è stato il regista anche di alcuni episodi di Naruto Shippūden, Dororo e Lupin III: Parte IV.

Il regista di Dennō Coil, Mitsuo Iso, suo amico, ha espresso il suo cordoglio su Twitter per Kobayashi che si era preso cura di lui in un momento difficile. Ecco le parole che ha dedicato all’amico:

Kobayashi mi ha insegnato che dovrei disegnare quello che voglio senza preoccuparmi di come gli altri potrebbero giudicarmi. Aveva la vera anima di un artista. Per favore, disegna tutto ciò che vuoi a tuo piacimento anche dove sei ora. Che tu possa riposare in pace.

