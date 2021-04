La Via del Grembiule: Netflix annuncia la seconda parte

Netflix ha confermato che la seconda parte della serie anime La Via del Grembiule, che ha debuttato all’inizio del mese sullo streamer, sta per arrivare. La serie diretta da Chiaki Kon e animata dallo studio JCStaff, ha pubblicato i suoi primi cinque episodi su Netflix l’8 aprile. L’account Twitter ufficiale di Netflix Japan Anime ha annunciato la produzione di una seconda parte. Di seguito il post:

Basato sulla serie manga scritta e illustrata da Kousuke Oono, La Via del Grembiule – lo yakuza casalingo, segue la storia di Tatsu, che una volta era un temuto boss della yakuza soprannominato il drago immortale. Tatsu si ritira dalla sua vita criminale per sostenere la moglie Miku, concentrata sulla carriera, diventando un marito casalingo ideale.

Il manga su cui è basata la storia è stato accolto positivamente dalla critica che lo ha definito come il giusto mix di commedia e azione. Anime News Network ha elogiato le splendide illustrazioni e il perfetto tempismo comico. Purtroppo la serie anime, originariamente molto attesa, è stata pesantemente criticata per le scelte tecniche della sua animazione, che assomiglia più a un fumetto in movimento piuttosto che ad un anime.

Il trailer originale della serie mostrava uno stile di animazione immobile, in cui tutte le scene erano rappresentate attraverso immagini statiche. Alcuni presumevano, o almeno speravano, che ciò fosse fatto solo per scene comiche. In realtà questo tipo di animazioneè stata intenzionalmente voluta per emulare i pannelli di un manga, secondo il regista della serie.

