Mortal Kombat: la nuova clip mostra Scorpion e Sub-Zero

Bloody Disgusting ha condiviso sul suo canale YouTube una nuova clip del film reboot Mortal Kombat, prodotto da Warner Bros. Il video mostra lo scontro tra Scorpion (Hiroyuki Sanada) e Sub-Zero (Joe Taslim), impegnati in un combattimento ricco di azione, suspense e adrenalina.

Il film, la cui produzione è curata dalla Atomic Monster di James Wan, segna il debutto alla regia di Simon McQuoid. La sceneggiatura del reboot è stata scritta da Greg Russo e Dave Callaham (Wonder Woman 1984), basandosi su un soggetto di Oren Uziel (Mortal Kombat: Rebirth) e Russo, a sua volta ispirato al videogame creato da Ed Boon e John Tobias.

Ricordiamo che l’uscita nelle sale americane avverrà in contemporanea con il rilascio su HBO Max ed è fissata per il prossimo 23 aprile 2021.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Il combattentedi MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità – e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia.

Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo.

Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo.

Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana – l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?