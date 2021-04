Crudelia, manga: la copertina dell’adattamento del film Disney

Viz Media ha diffuso la copertina del manga di Crudelia, adattamento del film live-action della Disney, in uscita il 28 maggio 2021.

Qualche tempo fa è uscita la notizia che Crudelia, il nuovo film live-action della Disney con protagonista Emma Stone nel ruolo della malvagia amante delle pellicce di animali, sarebbe diventato presto un manga: bene ora Viz Media, la nota compagnia produttrice di manga, ha svelato tramite un post su Twitter il primo sguardo alla copertina dell’adattamento.

NEW! Cover reveal for our latest manga adaptation CRUELLA, inspired by Disney’s all-new live action film. Manga releases Summer 2021! 👠 Pre-order now: https://t.co/Q2hov3SbTk pic.twitter.com/WCP8mgTAKw — VIZ (@VIZMedia) April 17, 2021

Nella descrizione dell’immagine, che mostra appunto la suggestiva copertina del manga di Crudelia, è stato segnalato anche il link per pre-ordinare Disney Cruella: The Manga: Black, White and Red negli USA, la cui uscita è prevista nelle librerie per il prossimo 3 agosto, stando a quanto si legge aprendo il link di Amazon US. Al momento non sappiamo quando il manga sarà disponibile in Italia (e in altri Paesi) e in altre lingue.

Ricordiamo che Crudelia uscirà nelle sale e in contemporanea su Disney+ (con Accesso Vip) il prossimo 28 maggio 2021. La sinossi ufficiale recita:

Crudelia, ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue la storia una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa, determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo amore per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente haute (aristocratica). La loro relazione però mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci il suo lato malvagio e diventi la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa che conosciamo.

